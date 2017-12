ROTAM permanece na cadeia de Ibaiti; agora são oito recapturados

PM caça os bandidos na região

Dezesseis detentos da cadeia pública de Ibaiti fizeram um buraco do solário e fugiram nesta quarta-feira,dia 27, no centro da cidade, pela rua Antônio Moura Bueno.

A ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) permanece na unidade carcerária, os presos estão sendo identificados e foram feitos os reparos nos danos.

Oito já foram recapturados pela Polícia Militar.

A escapada aconteceu durante visita de familiares e, por isso, as polícias civil e militar tiveram dificuldades no trabalho inicial.

A unidade deveria abrigar no máximo 20 presos, mas atualmente 132 dividiam as celas nos quatro blocos. Somente em 2017, foram 15 tentativas de fuga da carceragem (Imagens: Informe Policial e Whatsapp).

Neste momento, há uma caçada em todos os pontos da cidade.

Mais informações a qualquer momento.