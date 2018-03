Senhora atinge rapaz com tijolo durante briga

Em Jacarezinho

Nesta quinta-feira, dia 1º, em Jacarezinho, um rapaz não identificado foi esfaqueado e atingido por tijolo durante uma briga. A equipe policial foi abordada por uma senhora que informou que o indivíduo ferido tem uma rixa com seu filho. Segundo ela, há alguns meses atrás, o indivíduo tentou esfaquear seu filho, porém não obteve êxito e por vezes proferiu diversas ameaças.

Aconteceu que, na quinta-feira, novamente começaram a discutir e ela, vendo a situação, foi até o rapaz pedindo para que parasse, mas ele começou a xingá-la e veio para cima no intuito de agredi-la. Para se defender, ela pegou um tijolo e acabou acertando a cabeça dele. O filho dela, assistindo a isso, entrou em uma luta com o rapaz e depois se evadiu do local.

O atingido estava sangrando e foi encaminhado ao Pronto Socorro. A equipe deslocou até o hospital para coletar mais informações e em contato com indivíduo, ele foi indagado sobre quem havia causado os ferimentos, a resposta foi “ninguém” e se negou a passar informações.

Ele apresentava alguns cortes pelo corpo e rosto e ferimento na cabeça. A médica plantonista confirmou que os ferimentos foram causados por arma branca. A senhora foi encaminhada até a sede da companhia da policia militar para maiores esclarecimentos e logo em seguida liberada.