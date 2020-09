Sepultado hoje corpo da terceira vítima da Covid-19 em Jacarezinho

Estava internado na UTI do Hospital Regional mas não resistiu

O corpo de Tiago Bacon Silva (fotos), foi sepultado às dez horas desta sexta-feira, dia 11, no Cemitério São João Batista, em Jacarezinho.

Estava na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina depois de passar pela Santa Casa local, tinha 35 anos, era casado com Fernanda (que estava grávida) , deixou também um filho, Lucas.

Motorista, trabalhava na Usina Jacarezinho.

O falecimento foi causado pela Covid-19.