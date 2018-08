Siqueira Campos otimiza programa Saúde da Família

São quatro equipes atuando no município

A prefeitura de Siqueira Campos, segundo a diretora do Departamento de Saúde, Vera Lúcia da Cruz, a vem priorizando investimentos no programa Saúde da Família (PSF), entendendo que a medicina preventiva deve ser a base de atuação do poder público nesta área.

No município existem quatro equipes do PSF, que são unidades básicas de atendimento na área urbana, localizadas nos bairros Nascente do Sol, Vila Alphaville, Vila Cruzeiro; e no centro da cidade, além de uma unidade no Balneário da Alemoa. Todas essas unidades disponibilizam o programa PSF. “A prevenção de doenças”, segundo o prefeito Fabiano Lopes Bueno “Bí”, “é uma forma de cuidado especial com a população do nosso município”.

Em cada unidade dos postos de saúde existe uma equipe completa de profissionais; agentes comunitários de saúde (ACSs), enfermeiras, técnicas de enfermagem, dentistas e médicos. Segundo a enfermeira Francielle Cordeiro Correia, “o trabalho dos agentes comunitários é de extrema importância, os ACSs atuam no que chamamos de busca ativa, eles conhecem a realidade de cada paciente do seu setor”, diz ela.

Os ACSs acabam criando um vínculo de amizade com os moradores e a partir dessa confiança tornam-se amigos da família, aí então o tratamento do paciente fica bem mais fácil. O PSF todo é movido por intermédio das informações colhidas pelos agentes comunitários”

A enfermeira assinala ainda que vale ressaltar que muitos pacientes apresentam algum tipo de doença e não procuram ajuda. De posse dessas informações a enfermagem analisa se o caso requer a visita de uma enfermeira, ou um médico. Se a condição do paciente requer um cuidado especial o médico vai até o paciente”, explica Francielle.

A enfermeira Mariane Oliveira, por sua vez, informa que, “os ACSs acabam criando um vínculo de amizade com os moradores e a partir dessa confiança tornam-se amigos da família, aí então o tratamento do paciente fica bem mais fácil. O PSF todo é movido por intermédio das informações colhidas pelos agentes comunitários”, diz Mariane.

A diretora Vera Lucia da Cruz informou que a administração, através do Departamento de Saúde, vem investindo muito nos últimos anos, na questão prevenção. “A saúde da comunidade sempre foi meta do prefeito “Bí”, temos equipes completas em todos os postos de saúde, que estão sempre em sintonia com a comunidade e é através desse contato direto e das informações que temos em nossos arquivos que permite um acompanhamento e controle da saúde da população”, destacou.