Siqueirenses pedem investimentos para Rota do Rosário

Doze cidades integram roteiro religioso

Cobra Repórter recebeu nesta terça (18), os representantes da “Rota do Rosário” de Siqueira Campos, Leopoldo Castilho e Paulo Assis (foto), que solicitaram ao deputado, que faz parte da Comissão de Turismo, apoio para investimentos em infraestrutura para os municípios que fazem parte do roteiro.

O deputado apresentou, no dia 4 de junho, um projeto de lei, que está em tramitação, em que inclui a Rota do Rosário nas Regiões Turísticas do Estado do Paraná.

Ela é composta pelos municípios de Arapoti, Bandeirantes, Ibaiti, Jacarezinho, Jaguariaíva, Joaquim Távora, Piraí do Sul, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos e Tomazina.

Cada cidade possui um atrativo religioso, como por exemplo, o Santuário de São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes, que realiza sua tradicional festa no mês de setembro, e é visitada por peregrinos de todo o Brasil. Outro atrativo que chama bastante atenção é em Ribeirão Claro, que possui o Santuário Diocesano São Vicente Pallotti, o Recanto da Cascata, a Cascata Véu da Noiva, Gruta da Água Virtuosa, a Ponte Pênsil Alves Lima e o Mirante da Serra, atrações que unem o turismo religioso ao ecológico.

