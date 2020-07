Solucionado assalto e ladrão preso em Ribeirão do Pinhal

Ele foi encontrado quando caminhava pela avenida Silveira Pinto

Foi preso na noite de terça-feira, dia 28, na cidade de Ribeirão do Pinhal um homem de 21 anos, indiciado pela prática do crime de roubo agravado. O assalto ocorreu dia seis de julho desta ano, por volta de 18h45m, na Vila Hermínia.

Um ajudante de pedreiro de 25 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil narrando ter sido abordado pelo criminoso, o qual deu voz de assalto, levando seu aparelho celular, marca Xiamoli Redmi note 8 de cor vermelha. A Polícia Civil iniciou as investigações e, em diligências de campo, chegou ao nome do autor.

A PC solicitou a expedição de mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, localizada na Vila Hermínia, localizando a roupa usada pelo bandido na noite do assalto. Em novas diligências, o aparelho celular foi recuperado. Com isso, também por solicitação da PC, houve a decretação da prisão preventiva do elemento.

O mandado de prisão foi repassado para a Polícia Militar. Durante patrulhamento, os PMs deram voz de prisão ao marginal enquanto caminhava pela avenida Silveira Pinto, sentido Vila Almeida. Não houve resistência. O suspeito, que tinha passagens pela polícia enquanto adolescente, segue preso no setor de carceragens anexo à Delegacia, à disposição da Justiça.