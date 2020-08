Suspeitos atiram contra PM e fogem em Santana do Itararé

Investigações continuam para encontrá-los na cidade ou região

Na tarde de segunda-feira, dia 24, às 17h20, quatro pessoas fugiram de abordagem policial na Rodovia PR-151 em Santana do Itararé.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, o proprietário de uma fazenda próxima ao local fez a denúncia de que eles estariam armados e efetuando disparos em uma mata ciliar dentro de sua propriedade. Com a chegada das autoridades, a informação foi confirmada.

Apesar da equipe conseguir ver o grupo, eles atiraram e fugiram. Após varredura, os PMs encontraram: