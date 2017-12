Veja o vídeo da tentativa de assalto no centro platinense

Eles fugiram quando a vítima pediu socorro

Dois elementos tentaram assaltar, pretensamente com revólver, uma moça às 9h32m desta sexta-feira, dia 22, na avenida Oliveira Motta, no centro de Santo Antônio da Platina. Os bandidos aguardavam de tocaia e agiram perto da cooperativa de crédito Uniprime, exatamente na frente do Dom Alício (ver vídeo), na esquina com a rua Coronel Joaquim Rodrigues do Prado.

Um indivíduo abordou a vítima, que estava com um malote da Farmácia Desconto Fácil , mas ela reagiu e gritou.

Ele se assustou e fugiu na moto com o comparsa que esperava perto dali.

Os marginais estavam numa motocicleta Honda CG 150 Titan de cor vermelha (foto).

Quais informações devem ser repassadas para o 190 (Polícia Militar) ou 3534-8900 (Civil). Não é necessário se identificar.