Time patrocinado pela Pro Tork vence na estreia da Copa do Nordeste

Ceará ganhou fora de casa

Jogando fora de casa, no Estádio Cornélio de Barros, o Ceará estreou na Copa do Nordeste com vitória de 2 a 0 sobre o Salgueiro. Os gols da partida foram marcados ainda no primeiro tempo, por Elton, aos 8’, e Felipe Azevedo, doze minutos depois.

Um dos destaques do jogo, o meia Andrigo, que quase deixou o dele também, foi o responsável pelas duas assistências.

“Começar a temporada com vitória é sempre muito importante. Ainda mais em um campeonato tão difícil como é a Copa do Nordeste. Tivemos um tempo curto de trabalho, ainda estamos entrosando com o pessoal que está chegando, mas foi bom. A grama alta dificultou um pouco também. Agora, vamos descansar, porque temos uma maratona de jogos muito forte pela frente”, analisou o volante Richardson.

Pelo Nordestão, o time patrocinado pela Pro Tork só volta a jogar no dia 30. No entanto, a equipe estreia no Campeonato Cearense de Futebol já nessa sexta-feira, 19, às 20 horas, no Estádio Presidente Vargas, contra o Guarani (J). Nessa quarta-feira, o elenco retornou de viagem e desembarcou na Capital no início da noite. A reapresentação em Porangabuçu está marcada para a tarde da quinta-feira.

