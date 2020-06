Tina Toneti está elegível e é pré-candidata a prefeita de Jacarezinho

Não existe empecilho para ela disputar pleito deste ano

Está confirmado, a advogada Valentina Helena de Andrade Toneti, a Tina Toneti (fotos), que foi prefeita de Jacarezinho por dois mandatos, está apta para disputar as eleições e já confirmou ao npdiario nesta quarta-feira, dia 24, sua pré-candidatura ao executivo local.

A informação sobre a elegibilidade de Tina foi confirmada também pelo advogado eleitoral Luiz Eduardo Peccinin.

“A Tina não está com os direitos eleitorais cassados, e está completamente livre para disputar as eleições, é pré-candidatíssima. Qualquer informação que afirme o contrário é fake news”, afirmou Peccinin.

Quem também reafirma a candidatura de Tina é o deputado estadual e presidente do Partido dos Trabalhadores, Arilson Chiorato. “A Tina é nossa pré-candidata a prefeita em Jacarezinho e conta com o apoio de todos os deputados do nosso grupo político. Acreditamos que tem condições de vencer e mudar a realidade do povo de Jacarezinho”, garantiu o parlamentar.

CONTRA AS FAKE NEWS – Na última semana, Tina, que é casada e tem um filho, fez uma live em suas redes sociais onde abordou a temática de notícias falsas. Durante a conversa, a ex-prefeita aproveitou para esclarecer alguns boatos de “periódicos sem credibilidade” sobre de sua vida pessoal e política.

“Já fui vítima da várias fake news. Na última eleição, por exemplo, mataram envenenado o cãozinho da nossa família e, não bastando isso, criaram a história de que eu teria cometido essa barbárie contra o meu próprio animal para jogar a culpa em nossos opositores. Muita gente acreditou nessa história e perdemos a eleição. Isso não passou de fake news”, lamentou Tina.

Ela também rebateu outros temas, como acusações infundadas de crimes administrativos.”Falaram também que usamos verba da prefeitura para pagar dívidas da empresa do meu marido. Ora, a empresa dele faliu. Se tivesse acontecido isso, a empresa não teria ido à falência”, contou.

Além da candidatura de Tina à prefeitura, o Partido dos Trabalhadores também chega à pré-campanha com uma chapa completa de pré-candidatos a vereador.