Tomazina enfrenta pandemia com medidas sérias e transparência(vídeo)

População acompanha todas as ações, despesas e receitas

A prefeitura de Tomazina adotou diversas medidas no combate ao coronavírus desde que a pandemia foi declarada. Recentemente, foi lançado no site oficial um espaço exclusivo para que a população possa acompanhar todas as ações, despesas e receitas relacionadas à COVID-19.

“O objetivo de lançar esse link é concentrar informações básicas sobre a pandemia, e dar sempre a transparência sobre tudo, assim como fazemos desde o início da gestão”, ressaltou o prefeito Flávio Zanrosso.

Exemplo das ações foi o Projeto de Lei que reduz, pelo período de três meses, em 20% os salários de todos os servidores comissionados, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, além de 40% de todas as gratificações. Esta é uma medida que contribui na diminuição dos impactos negativos dos efeitos da crise.

A prefeitura colocou em operação o Disk COVID. Ligando para o número (43) 9 9621-7424 as pessoas serão atendidas por profissionais habilitados e podem obter informações e orientações sobre o coronavírus como, por exemplo, quais são os sintomas e quando devem procurar atendimento médico, além de fazer denúncias. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 8h às 17 horas.

O objetivo de lançar esse link é concentrar informações básicas sobre a pandemia, e dar sempre a transparência sobre tudo, assim como fazemos desde o início da gestão”

O decreto nº 23/2020 tornou obrigatório o uso de máscaras de proteção em locais públicos. O projeto Social de Corte e Costura, que funciona na sede da Assistência Social, já distribuiu mais de 500 unidades para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Uma campanha de medidas preventivas foi amplamente divulgada com o uso das redes sociais, carro de som e rádio local. Placas educativas foram espalhadas pela cidade para lembrar as pessoas todos os cuidados básicos.

Uma parceria da Secretaria da Educação com a Assistência Social está entregando, mensalmente, cestas básicas e kits-merenda para as famílias de alunos da rede municipal e APAE, além de outras cadastradas pelo serviço social, até o momento já foram 530.

No campo da educação, materiais didáticos estão sendo entregues aos alunos da rede municipal e os professores realizam trabalho remoto, auxiliando os estudantes, pais e responsáveis. A secretaria de Educação oferece ainda apoio presencial aos alunos, mediante rigorosas regras de segurança, sem prejuízo do auxílio remoto.

A equipe médica foi ampliada com contratação de médicos e enfermeiros, além de equipamentos de proteção individual distribuídos a todos os profissionais da área de saúde. Pessoas que fazem tratamento de saúde contínuo estão recebendo suas receitas médicas em casa para que não precisem se deslocar até as unidades de saúde.

O comércio está funcionando mediante cumprimento de regras de segurança, garantindo o sustento de muitas famílias. Sem contar questões burocráticas como prorrogação de alvarás provisórios, de certidões negativas de débitos e do vencimento do IPTU.

BALANÇO – até o presente momento, são 17 casos confirmados do novo coronavírus na cidade, sendo que quatro pacientes estão completamente recuperados. Outros 28 foram descartados e 10 estão em análise. Todos são acompanhados pelos profissionais de saúde e pessoas que tiveram contato com os infectados são monitoradas.

“Temos uma equipe de epidemiologia efetiva, inclusive na busca ativa de novos casos. Ou seja, em existindo casos, serão descobertos e publicados. Assim, não há possibilidade de subnotificação, acreditamos que a transparência na informação também é medida de prevenção. A população tem que saber a realidade do vírus no município, mesmo que, infelizmente, a notícia não seja agradável.”, destacou Zanrosso.