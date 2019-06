Tomba caminhão de tomates em Ibaiti (vídeo)

Às 4h20m da madrugada de quinta-feira

João Victor Barbosa, de 20 anos, sofreu ferimentos leves na madrugada desta quinta-feira, dia 20, no KM 140 da rodovia BR-153, perto do restaurante Favo de Mel entre Ventania e Ibaiti.

A causa do acidente foi um dos pneus traseiros que estourou fazendo com que o jovem perdesse o controle do caminhão carregado de tomates e laranjas. A carga não foi danificada.

Ele foi conduzido pelo SAMU(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o hospital de Ibaiti para exames mais detalhados sem maiores riscos.

Os agentes José Carlos, Brito e Bueno, da Defesa Civil de Ibaiti, atenderam a ocorrência.