Traficante preso em Ibaiti

Nesta quarta, dia 28, durante operação em Ibaiti, a equipe policial suspeitou de um indivíduo que ao perceber a aproximação da PM saiu correndo e entrou numa casa conhecida por ter várias denúncias de tráfico de drogas. Quando a equipe policial ordenou que o indivíduo saísse da casa, vários suspeitos foram encontrados na parte externa do imóvel e também no interior da casa.

Alguns indivíduos correram para o interior da residência e dispensaram alguns objetos. Ao adentrar na casa, foi possível sentir forte odor de substância entorpecente o que motivou a abordagem dos indivíduos que estavam em seu interior. A equipe policial realizou buscas no terreno e no interior da casana qual foi encontrada uma quantidade de cocaína pronta para o uso e uma pedra de crack.