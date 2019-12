Tragédia entre Andirá e Cambará

Três irmãos morrem às vésperas do Natal

Três pessoas morreram e outras duas ficaram gravemente feridas em um acidente na BR-369.O acidente aconteceu por volta das 21h15m de sexta-feira (20), no km 28 da BR 369, entre Cambará e Andirá, próximo ao local conhecido como Garapeira, envolvendo uma Ford Ranger placas de Curitiba e um Tiggo placas de São Paulo.

O carro, que seguia sentido Cambará Andirá, teria realizado uma ultrapassagem em local proibido em sentido contrário e encontrou uma caminhonete Ranger. Os dois desviaram para o acostamento e acabaram colidindo de frente.

No Tiggo, seguiam o condutor e mais três passageiros sendo dois adultos e uma criança de nove anos, uma senhora que viajava no banco de traz veio a óbito no local, o condutor chegou a ser socorrido mas não resistiu e perdeu a vida na ambulância do SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência). O terceiro passageiro foi socorrido e encaminhado,porém morreu ao dar entrada no hospital de Cambará.

Morreram João Batista Chagas, Luis Carlos Chagas (foto, trabalhava nos Correios de Bandeirantes) e Maria José Chagas).

A criança foi levada para Bandeirantes, e depois transferida para um hospital infantil de Londrina, seu estado é grave.O motorista da Ranger que é médico, também foi encaminhado para Bandeirantes e passa bem. Informações dão conta de que os três mortos eram irmãos e viajavam para Cornélio Procópio,onde reside o pai.

O acidente mobilizou várias equipes de socorro da Econorte, SAMU de Andirá, Cambará e Jacarezinho.O trânsito foi realizado em meia pista e pelo acostamento. A rodovia não chegou a ser interditada(Com informações de Tabajara Notícias).