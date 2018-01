TRE mantém condenação de eleitor de Ribeirão Claro

Tirou fotografia do voto

A corte do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), sob relatoria de Graciane Aparecida do Valle Lemos, por unanimidade de votos, manteve a decisão do juízo eleitoral de Ribeirão Claro, que havia condenado um eleitor em 15 dias de detenção em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, consistente no pagamento de um salário mínimo em favor de uma instituiçã de Ribeirão Claro, pela tentativa de violação do sigilo do voto, em ofensa ao art. 312 do Código Eleitoral.