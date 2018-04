Tribunal de Justiça concede habeas corpus a vereador de Ibaiti

Ficará em prisão domiciliar e com tornozeleira

O Tribunal de Justiça do Paraná concedeu no final da tarde de quinta-feira, dia 12, habeas corpus ao vereador de Ibaiti e policial civil de Tomazina, Elielson Carlos Araújo (fotos).Tiguera, como é conhecido, estava preso desde o dia 15 de março, acusado de vazar informações confidenciais de investigações da corporação.

Tiguera será mantido em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica exercendo o mandato de edil, porém afastado da delegacia.

Havia sido foi preso a pedido do Ministério Público dentro da Operação Perjúrio.Durante as investigações, em que houve a infiltração de agentes num grupo investigado, constatou-se que, antes da deflagração de medidas cautelares deferidas pelo Poder Judiciário, repassou informações sigilosas, das quais tinha conhecimento em razão do cargo de policial, a fim de auxiliar os suspeitos e frustrar o cumprimento das medidas.

Ainda de acordo com o MP, no decorrer das investigações apurou-se a prática de outros crimes, entre eles falsificação de documento público e facilitação de fuga de presos, ocorrida em fevereiro deste ano na cadeia ibaitiense.

Também havia sido encarcerado em 2016, acusado de crimes de exploração sexual de menores.

Leia também: https://npdiario.com/noticias-da-regiao/gaeco-prende-policial-vereador-em-ibaiti/

E ainda : https://npdiario.com/policial/presos-vereador-eleito-de-ibaiti-por-prostituicao-infantil/