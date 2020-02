Tripla colisão causa três mortes e deixa quatro feridos em Ibaiti

Na noite deste domingo entre a cidade e Figueira

Por volta das 20h30m deste domingo, dia 16,no KM 117 da PR-272, três VW Gol se chocaram em Ibaiti. Deivid de Oliveira (foto) , rapaz de 29 anos e dois jovens de 19 anos (A.H.S.X. e A.D.K.) perderam as vidas, os dois primeiros no local e o terceiro quando recebia atendimento no Hospital Municipal de Figueira, município vizinho e de onde eram as vítimas fatais, de famílias diferentes. Todos os mortos estavam no mesmo carro.

Três crianças (duas de cinco e uma de seis anos) se machucaram, mas estão fora de perigo. O motorista de um dos veículos, 23 anos, sofreu ferimentos leves. O condutor de outro carro, 30, teve machucados médios.

Duas pessoas do acidente são de Euzébio de Oliveira, zona rural de Ibaiti.

A causa provável foi uma batida lateral entre dois carros que atingiram o terceiro.

Interdição de meia-pista das 20h30 até meia-noite e meia.

Os motoristas não estavam embriagados.

Veículos sem pendências administrativas.

Os IMLs (Instituto Médico Legal) de Ponta Grossa e Jacarezinho estiveram no local do sinistro, assim como as Polícia Militar de Figueira e Defesa e Polícia Civil de Ibaiti. Na ocorrência, trabalharam a Polícia Rodoviária Estadual de Ibaiti e Siqueira Campos (sargento Juarez Eusébio e cabo Palmonari), além do SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência).