TV Assembleia vai chegar em todas as 399 cidades do Paraná

Rede Legislativa de Rádio e TV do Congresso Nacional foi criada em 2012

A Assembleia Legislativa iniciou na quarta-feira, dia três, a ampliação das transmissões em canal aberto através da parceria com a TV Paraná Turismo (TV Educativa). Os novos equipamentos adquiridos pelo Senado para ampliar a potência de transmissão também foram entregues. A programação é transmitida pelo canal aberto 20.2 desde 5 de maio e vai contar com maior potência para chegar em todas as cidades paranaenses. “Com a parceria com a TV Senado e com a TV Paraná Turismo, estamos conseguindo não só transmitir bem, como vamos ampliar a potência do canal”, disse o deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB), primeiro secretário do legislativo.

Outra novidade adiantada por Romanelli é a instalação de antenas no interior do estado. “Vamos expandir pelo interior do estado, levando a programação da TV para os paranaenses acompanhar efetivamente o que faz a Assembleia e como faz. Isso aumenta a transparência do processo legislativo levando a nossa comunicação”, completou Romanelli durante reunião com o diretor da TV Paraná Turismo, Daniel Mascarin Pires Kumasaca, e o gerente de Tecnologia, Christian Eduardo Pérez Diaz (foto).

A diretora de Comunicação da Assembleia, Kátia Chagas, explica que a parceria com a TV Senado vem sendo discutida desde 2015 e finalmente o canal próprio do Legislativo está no ar.

Foi um longo trabalho para incluir Curitiba na lista de cidades contempladas porque todo o investimento em equipamentos e instalação é feito pelo Senado ”





Rede – O canal da TV Assembleia faz parte da Rede Legislativa de Rádio e TV e pode ser assistido em TV aberta no canal 20.2. O canal utiliza o recurso digital da multiprogramação, que possibilita o uso de um mesmo transmissor para até quatro emissoras independentes.

Dessa forma, é possível transmitir ao mesmo tempo, 24 horas por dia, as programações da TV Senado no canal 20.1, da TV Assembleia no canal 20.2 e da TV Câmara no canal 20.3.