A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) divulgou, na tarde desta quinta-feira, 11 de março, o adiamento da data das provas do Vestibular 2021 para o dia 20 de junho. A Coordenadoria de Processos Seletivos destaca que o agravamento da pandemia no Paraná foi determinante para as mudanças das datas. Com o novo calendário, as inscrições para o vestibular seguem agora até 6 de maio exclusivamente pela internet por meio do endereço vestibular.uenp.edu. br

O coordenador de Processos Seletivos da UENP, professor Pedro Henrique Carnevalli Fernandes, ressalta que a Universidade levou em consideração para o adiamento o grave cenário epidemiológico da Covid-19 atualmente. “Fizemos a mudança da data da prova de modo a garantir que ocorram em um contexto de biossegurança seguro para os envolvidos no processo, sobretudo os candidatos que se deslocam para as três cidades que a UENP possui campi, Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho”, acentuou.

O professor ressalta que a Coordenação do Processo Seletivo está acompanhando o contexto pandêmico para que na época de realização da prova seja divulgado um edital específico formulado em consonância com as recomendações e as medidas de prevenção e enfrentamento da pandemia, feitas pela Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. “Com esse adiamento, possibilitamos a prorrogação do período de inscrição e de pagamento da taxa de inscrição do Vestibular UENP 2021, dando oportunidade a mais estudantes de participar do nosso processo seletivo”, disse o professor.

Neste ano, serão ofertadas no processo seletivo 1083 vagas para ingresso nos 27 cursos de graduação da Universidade. No Vestibular, a UENP reserva 40% das vagas para alunos cotistas, sendo 20% delas para candidatos que tenham cursado todo ensino médio em escola pública (cotas sociais) e outros 20% para autodeclarados negros e que também tenham cursado todo ensino médio em escola pública (cotas sociorraciais).

Mais informações sobre o processo seletivo podem ser acessadas no site da Universidade (uenp.edu.br). A taxa de inscrição é de R$140,00.

Cursos

O Campus de Bandeirantes oferta os cursos de Agronomia (40), Ciências Biológicas – licenciatura ou bacharelado (40), Ciência da Computação (24), Computação (20), Enfermagem (22), Medicina Veterinária (40).

Em Cornélio Procópio, a UENP abre vagas para os cursos de Administração (80), Ciências Biológicas (20), Ciências Contábeis (80), Ciências Econômicas (20), Geografia (30), Letras (Português/Inglês 32), Matemática (35) e Pedagogia (32 noturno, 28 vespertino).

No Campus de Jacarezinho, há vagas abertas para os cursos de Ciências Biológicas (32), Direito (63), Educação Física (36 bacharelado, 36 licenciatura), Filosofia (45), Fisioterapia (36), História (32 vespertino, 32 noturno), Letras Português/Espanhol (32), Português/Inglês (32), Matemática (40), Odontologia (36) e Pedagogia (44 vespertino, 44 noturno).

Serviço

Inscrições: até 6 de maio de 2021

No site: vestibular.uenp.edu.br

Taxa: R$140,00

Provas: 20 de junho de 2021