UENP receberá equipamentos para clínica de Odontologia

Audiência com secretário da Saúde

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) acompanhou nesta quarta-feira, 11, a reitora da UENP, Fátima Paduan, em audiência com o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, em Curitiba, na qual foram apresentados duas reivindicações: a construção de uma clínica de fisioterapia e a compra de equipamentos para a clínica de odontologia – as duas unidades no campus da universidade em Jacarezinho. Os investimentos ultrapassam a R$ 4,1 milhões .

“Fomos muito bem recebidos pelo secretário Beto Preto que já autorizou a compra dos equipamentos odontológicos orçados em R$ 330 mil. A UENP, através das duas clínicas, poderá ampliar os serviços e atender melhor a população do norte pioneiro, além de fortalecer os cursos oferecidos pela universidade nas duas áreas”, disse Romanelli

A r eitora Fátima Paduan reafirmou que a construção de uma nova clínica de fisioterapia é um pleito da região do norte pioneiro. “A capacidade da atual é muito limitada e a condição de atendimento, precário. Apresentamos ao secretário, a proposta da construção da nova clínica que passa de 46 para 120 atendimentos diários. Isso triplica a capacidade de atendimento e faz uma diferença muito grande para a região do Cisnorp”, disse.





Cisnorpi – Além de Jacarezinho, compõem a região do Cisnorpi as cidades de Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Salto do Itararé, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz. Segundo a reitora, a construção da nova clínica vai demandar R$ 3,8 milhões. “Com isso, vamos fortalecer os cursos que são ofertados na Uenp, ampliar o campo de estágio para os alunos e ao mesmo tempo coloca esses serviços à disposição da comunidade, melhorando a avaliação dos cursos”, completa Fátima Paduan.

O secretário Beto adiantou que o projeto da clínica será avaliado pela equipe técnica da pasta.

O curso de Odontologia, implantado em 2015, tem 196 estudantes, e vai formar sua primeira turma de 33 dentista em 2019. Já em relação ao curso de Fisioterapia, implantado em 2015, são 141 alunos e 560 fisioterapeutas formados pela UENP.