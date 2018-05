Vacinação contra gripe será no sábado em Ibaiti

Das oito às 17 horas

No próximo sábado, dia 12, será o dia D de Vacinação Contra o Vírus Influenza. A ação será promovida pela secretaria municipal da Saúde de Ibaiti que vai disponibilizar quatro postos no dia para atender as pessoas que trabalham e também para quem não teve tempo de comparecer até o momento nos postos de vacinação.

Quem está na lista de convocados e ainda não tomou a vacina contra a gripe, deve levar a caderneta de vacinação e procurar uma das Unidades de Saúde de Ibaiti.

No sábado, as vacinas estarão disponíveis na UBS Central, UBS Cohapar, UBS do Campinho e UBS da Vila Guay que estarão abertas das oito às 17 horas.

A vacina é 100% segura e a melhor forma de prevenção contra a doença.

Público Alvo:

· Pessoas com mais de 60 anos;

· Doentes crônicos;

· Gestantes;

· Mães no pós-parto;

· Crianças de 6 meses a menores de 5 anos;

· Portadores de condições especiais;

· Professores e

· Profissionais de saúde.

A campanha teve início no dia 23 de abril e permanece até primeiro de junho, o dia 12 é uma data especial.