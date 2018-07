Veículos novos otimizam saúde em Siqueira Campos

Quase R$ 415 mil de investimento

A prefeitura de Siqueira Campos adquiriu cinco novos veículos já incorporados à frota do setor de saúde. As novas aquisições estão expostas em frente ao prédio da prefeitura.

São três Spins com capacidade para sete passageiros, com valor unitário de R$ 75 mil. Duas mini ambulâncias com todos os equipamentos para primeiros socorros, no valor unitário de R$ 94.700. As aquisições dos veículos somam 414.400 mil, recursos do governo estadual, Secretaria de Estado da Saúde, através do APSUS, (Programa da Qualificação de Atenção Primária a Saúde).

O prefeito Fabiano Lopes Bueno, o Bí (foto) destacou a importância das novas conquistas para a comunidade siqueirense. “Com esses novos veículos que já vão ser incorporados à frota do setor de saúde, vamos ter mais agilidade nos transportes de urgências e emergências e assim oferecer mais qualidade e conforto aos pacientes que utilizam o serviço público para se deslocarem para outras localidades. O nosso trabalho é incansável na busca por mais recursos, tanto no governo estadual, como no federal, para que possamos oferecer cada vez mais uma qualidade de vida mais digna a nossa gente”, destacou.



A diretora do Departamento de Saúde, Vera Lúcia da Cruz, afirmou que o prefeito e o vice Germano estão sempre pedindo atenção especial para as questões que envolvem o setor de saúde.

“Temos um carinho e um cuidado especial com nossos pacientes que precisam sair do nosso município em busca de tratamento e a qualidade dos veículos que fazem esse transporte é muito importante para que os nossos motoristas possam fazer uma viajem com toda a segurança. Esses novos veículos estão chegando em momento oportuno”, concluiu Vera.