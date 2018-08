Vice do candidato ao governo João Arruda é do Norte Pioneiro

É presidente do legislativo de Ribeirão Claro

A Executiva Estadual do MDB no Paraná definiu na noite deste domingo, dia cinco, que o deputado federal João Arruda será o candidato da sigla ao governo do Paraná, o que já era previsível. A surpresa foi o lançamento da professora Eliana Cortez da Silva (fotos) como vice.

Ela é presidente da Câmara de Vereadores de Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro.

A última aparição pública dela com destaque foi no último dia 12 de janeiro, quando participou de evento junto com o ministro José Antônio Dias Toffoli, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o então governador Beto Richa(PSDB), o desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e Gilberto Giacoia, atual procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Paraná (na foto abaixo com a vereadora)

Veja aqui: https://npdiario.com/especial/ribeirao-claro-comemora-vitoria-historica-com-evento-especial/

Neste início de semana, ela deve ser procurada pela Imprensa estadual.Conseguiu se eleger com 280 votos (3, 54% dos votos).