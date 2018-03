Wenceslau Braz: Acidente com moto mata homem de 42 anos

Na rodovia PR-092

Alceu Ferreira Junior (foto) morreu num grave acidente em torno das 21h45m desta quinta-feira, dia 29 .Foi no KM 244 da rodovia PR-092 no trecho entre Wenceslau Braz e Arapoti.

Era conhecido como Alceu do Gás.

Chovia na hora próximo ao bairro rural Turma Sete e ele bateu com sua motocicleta Honda Titan 150 na cabeceira(mureta) de uma ponte, sofrendo morte instantânea e caindo cerca de 15 metros.

Pessoa popular e querida na cidade, solteiro, tinha dois filhos, fazia entregas de gás de cozinha de dia e pizzas à noite.

Neste domingo de Páscoa seria seu aniversário, quando completaria 42 anos.

O corpo foi sepultado nesta sexta-feira, dia 30.