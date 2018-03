Wenceslau Braz: Câmara de vereadores avalia cassação de mandato do prefeito

Foi sorteada comissão para estudar se caso vai prosperar

Durante sessão ordinária na noite de terça-feira, dia 13, a Câmara de vereadores de Wenceslau Braz acatou denúncia de um cidadão e decidiu, por unanimidade, avaliar a possibilidade de cassar o mandato do prefeito Paulo Leonar (fotos).



O denunciante é ex-vereador, conhecido como Polaco da Cerveja e também foi candidato a prefeito nas últimas eleições de 2016, tendo ficado em segundo lugar.

A questão envolve a Apres (Associação dos Profissionais da Reciclagem), que assumiu todo o serviço de coleta de resíduos, reciclados e orgânicos, do município de Wenceslau Braz. A mudança faz parte do plano da prefeitura local em fortalecer a instituição.

Como a empresa que realizava o serviço anteriormente teve o contrato expirado, a Apres, que trabalhava apenas com o reciclado, se estruturou para assumir toda a coleta no município.

Polaco diz que já se investiu R$ 1 milhão no caso e insinua um suposto desvio de recursos por dispensa de licitação.A entidade tem mais de 65 associados, a maioria muito humilde.

O chefe do executivo, do PDT,não leu o teor da acusação protocolada no legislativo ontem, mas foi consultado pela reportagem do npdiario e – tranquilo – atribuiu tudo a “uma jogada política” do oposicionista, “que só quer tumultuar e aparecer”.

Leonar tem na base cinco dos nove edis e da comissão de três vereadores sorteada ontem, dois são situacionistas e um também mais próximo do prefeito após mais de um ano dos mandatos de ambos.Para cassar o mandato seriam necessários dois terços, ou seja, o voto de seis dos nove integrantes da câmara.

Polaco, que é do PSB, gravou vídeo no aplicativo Whatsapp e enviou para centenas de pessoas anunciando sua postura acusatória antes da sessão.