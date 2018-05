Wenceslau Braz otimiza comunicação interna da Polícia Militar

Entregue novo sistema de rádio amador

A prefeitura de Wenceslau Braz fez a entrega de um novo sistema de rádio amador para a 2ª Companhia de Polícia Militar, com sede no próprio município. A entrega aconteceu na manhã desta quinta-feira (10) e contou com a presença do prefeito local, Paulo Leonar (PDT), de policiais militares e de vereadores (fotos) .

O novo equipamento, que teve o custo de pouco mais de R$ 12 mil, substitui o antigo rádio amador usado pela PM, já defasado, e atende uma antiga reivindicação da Companhia da PM, que além de Wenceslau Braz atende a outros quatro municípios vizinhos.



O chefe do executivo afirma que a Polícia Militar e a prefeitura possuem uma boa parceria e que tem rendido bons frutos ao município. “Temos trabalhado também sempre pensando na segurança pública. Já conseguimos uma nova viatura e agora estamos fazendo a entrega destes cinco rádio amadores que vão melhorar muito a comunicação interna da polícia, possibilitando a eles melhores condições de trabalho”.

Paulo Leonar também elogia a postura e o trabalho da PM no município. “Temos que elogiar e agradecer à Polícia Militar pelo excelente trabalho realizado em Wenceslau Braz. Temos orgulho dos nossos policiais e sem dúvida vamos continuar nesta parceria para que o município se torne cada vez mais seguro”, completa.

O comando da Polícia Militar agradeceu a doação da prefeitura, que de acordo com os militares, vem em excelente hora e vai contribuir diretamente para um trabalho sempre ágil e eficiente.