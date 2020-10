2º BPM arrecada mais de 5 toneladas de alimentos em ação solidária

Solidariedade de toda a comunidade do Norte Pioneiro

O 2º Batalhão de Polícia Militar fez recente entrega de alimentos da Campanha “Nossa Cidade Sem Fome”. Ao todo foram 5.460 quilos destinados às famílias do Norte Pioneiro.

Desde abril a campanha foi desenvolvida em todos os 22 municípios da circunscrição do 2º BPM. A Unidade fez parceria com supermercados em todas as cidades para que as pessoas pudessem fazer suas doações e também contou com a participação dos Policiais Militares nas sedes de Companhias, Pelotões e Destacamentos.

O objetivo da Campanha foi auxiliar as famílias que foram prejudicadas pela pandemia do novo coronavírus por meio das Secretarias de Assistência Social, que verificaram o mapeamento das famílias mais carentes.

Segundo o comandante do 2º BPM, Ten.-Cel. Luiz Francisco Serra, os resultados superaram as expectativas e demonstraram, mais uma vez, a solidariedade da comunidade do Norte Pioneiro, que mesmo com o enfrentamento da pandemia, ajudaram o próximo.