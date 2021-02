Quatro indivíduos foram presos na iniciativa conjunta

Nesta quinta-feira, dia 18, o 2º BPM com as equipes ROTAM, Canil e Agência Local de Inteligência e apoio do Batalhão de Operações Aéreas (BPMOA) deflagraram operação conjunta à Polícia Civil.

Com os grupos especializados COPE (Centro de Operações Policiais Especiais) e DENARC (Divisão Estadual de Narcóticos) o objetivo foi cumprir mandados de busca e apreensão em vários endereços das cidades de Ibaiti e Siqueira Campos.

Como resultado, quatro elementos foram presos por envolvimento com o tráfico de drogas, quatro porções de crack apreendidas bem como 149 gramas de maconha, além da apreensão de duas balanças de precisão, uma munição calibre .32, celulares e dinheiro (R$ 1.084,00).

A iniciativa buscou fundamentar os autos de processo contra os envolvidos que já estão arrolados no Judiciário e também denúncias em que foram citados.