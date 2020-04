2º BPM faz Operação Saturação em Santo Antônio da Platina

Segurança pública com eficiência no Monte Real

Nesta terça-feira, dia 21, o 2º Batalhão da Polícia Militar (BPM) realizou a “Operação Saturação” na área rural, com ênfase no distrito do Monte Real, de Santo Antônio da Platina. Foi intensificado o patrulhamento ostensivo da equipe ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) no intuito de realizar abordagens em pessoas suspeitas de crimes e veículos irregulares, além de localizar objetos ilícitos, armas de fogo e drogas, bem como buscar foragidos da justiça.

A operação em questão será desenvolvida por tempo indeterminado por todo o município e área rural. O Comandante da 4ª Cia, Capitão Marcos Alarcon, salientou que para um melhor resultado é necessário que a Polícia Militar seja informada pela população, por meio do telefone 190.

O 2º BPM se colocou à disposição da comunidade para que, juntos, tenham uma segurança pública cada vez mais eficaz.