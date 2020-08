Ação conjunta prende três bandidos platinenses

Dois deles investiram contra policiais e danificaram viaturas

As Polícias Civil e Militar realizaram operação conjunta para prisão de indivíduos que estavam cometendo sequências de crimes patrimoniais e perturbando a tranquilidade dos moradores, em Santo Antônio da Platina.

Após troca de informações entre as duas instituições, oitivas (colher depoimentos) das vítimas e demais diligências de investigação (elaboração dos laudos de locais de crime e avaliação dos objetos subtraídos), o delegado Rafael Guimarães representou pela prisão preventiva de três indivíduos, com parecer favorável do Ministério Público e com decreto e expedição do mandado de prisão pelo Poder Judiciário.

O primeiro elemento, de 31 anos, foi preso por policiais militares em data de 08 de agosto, tendo nas semanas anteriores cometido sequência de furtos em residências na área central da cidade.

O segundo indivíduo, 22 , foi preso pela PM no dia 16 de agosto, sendo que anteriormente à prisão, cometeu furtos em bar no centro e furtos residenciais na área do Jardim Baggio. Durante a prisão, ofereceu resistência e agrediu os PMs e danificou as viaturas, sendo que também responderá pelos crimes de resistência e dano ao patrimônio público.

O último marginal, 21, foi preso no dia 22 de agosto pela polícia militar, após praticar contínuos furtos em casas nos bairros Aparecidinho II e III. Ele também investiu com socos e chutes quando da sua prisão e também depredou a viatura, mas foi encarcerado também resistência e dano ao patrimônio público.