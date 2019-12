Ação conjunta recupera motocicleta roubada na Vila São José

Bairro de Santo Antônio da Platina

Na tarde desta sexta-feira, dia 20, Polícias Civil e Militar, após troca de informações, realizaram operação conjunta na busca dos criminosos envolvidos em recentes assaltos na cidade e na busca por foragidos da última rebelião.

As equipes compostas pelo delegado e investigadores da Civil e PMs da ROTAM(Rondas Ostensivas Tático Móvel) e Rádio-patrulha se dirigiram até um sítio localizado no povoado rural da Platina e – no local apontado pela investigação – foi encontrada uma motocicleta Honda XRE- 300 roubada no dia 21 de setembro na Vila José.

Também havia documentos, televisão e talão de cheques de outro assalto ocorrido no distrito de Monte Real no último dia 12.

Foram vistos três indivíduos que, ao perceberem a aproximação das viaturas, fugiram.