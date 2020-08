Achado em Santo Antonio Uno roubado em Conselheiro Mairinck

Uno não tinha placas, bancos, motor e nenhum acessório

A PM em patrulhamento neste fim de semana dia 31, pelo endereço Rua Marília Alvarenga Arrabaça achou um Fiat/Uno de cor preta estacionado na via, sendo de conhecimento de que um veículo com as mesmas características foi roubado no município de Conselheiro Mairinck, em data passada, cujo proprietário foi assassinado na ocasião.

Realizada averiguação, foi possível verificar que o carro estava sem placas, sem bancos, motor ou qualquer outro acessório, restando apenas o banco do motorista e a carcaça do Uno com rodas e pneus.

Foi possível verificar ainda em seu interior um papel o qual constava sua placa e em busca no sistema SESP/Intranet, confirmado tratar-se do carro roubado.

Diante dos fatos foi acionado apoio do guincho do 2º BPM e o veículo foi recolhido e entregue na 38ª Delegacia de Polícia Civil para a autoridade competente.