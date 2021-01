Colisão frontal aconteceu no início da manhã deste sábado

O comerciante Ari Aparecido Lopes (foto) , de 52 anos, perdeu a vida às 5h45m deste sábado, dia 23, numa colisão frontal que também feriu outro homem no km 84 da BR-153 no município de Conselheiro Mairinck (fotos e vídeo).

O acidente envolveu um caminhão truck que realizava o transporte de ração e uma carreta- tanque vazia. Conforme levantamento do local, o caminhão seguia sentido decrescente quando ao realizar uma curva para a direita invadiu a faixa contrária e colidiu frontalmente contra a carreta.

Com a batida o condutor do caminhão de ração foi ejetado do veículo já em óbito e o outro motorista socorrido e encaminhado ao pronto Socorro da vizinha cidade de Ibaiti.

Lopes tenha um bar em Quatiguá, onde o corpo foi sepultado neste domingo, dia 24.

A ocorrência foi atendida pelas Polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal (Unidade Operacional de Santo Antônio da Platina).