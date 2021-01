Colisão entre Volvo FH 500 e Ranger aconteceu na PR-092

Uma mulher de 57 anos sofreu ferimentos leves após seu marido, de 62 anos, colidir a Ford/Ranger que dirigia (placas de Curitiba) contra uma carreta Volvo FH 500 (placas de Cascavel/PR) conduzida por um homem de 43 anos.

O acidente tipo engavetamento – atendido pela Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual siqueirense – foi às 14 horas desta sexta-feira, dia 22, no KM 249 da PR-092, em Wenceslau Braz sentido Arapoti.

Um caminhão tanque que teria se envolvido na batida não permaneceu no local, cuja ultrapassagem era proibida para os dois sentidos.

Promovido teste do etilômetro (aparelho que mede o grau de álcool etílico no sangue de alguém, pela análise do ar expelido) resultou negativo nos dois motoristas.