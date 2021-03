No final da tarde na PR-092 no trecho entre Ribeirão do Pinhal

Às 18h30m desta quarta-feira, dia três, uma colisão traseira envolveu uma motocicleta Kawasaki/Ninja (placa de Siqueira Campos), que bateu no Ford/Fiesta (placas de Santo Antônio da Platina), cuja condutora de 39 anos não se feriu. O acidente foi no KM 63 da PR-439, zona urbana de Santo Antônio da Platina no trecho entre Ribeirão do Pinhal.

Já o motorista do carro, 26 anos, sofreu ferimentos graves e sua passageira, 27, machucados médios.

Realizado exame do etilômetro, o resultado foi negativo.

Atenderam a ocorrência (fotos) , a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual e o corpo de bombeiros, ambos de Santo Antônio da Platina.