Acidente envolve carreta e Citroen em trevo de Jacarezinho (vídeo)

Foi na tarde de domingo na entrada da zona urbana no entroncamento com a BR-153

Colisão na PR-431 por volta das 13h45m deste domingo, dia 25, entre uma carreta carregada com madeiras e um Citroen C4 (placas de Jacarezinho), causou ferimentos leves em quatro pessoas.

O acidente foi no trevo com a BR-153, na entrada da Vila Silas em Jacarezinho, quando a carreta tombou e invadiu a pista contrária e o motorista do carro tentou evitar a batida, batendo num arbusto. Ele, a mulher e um bebê sofreram escoriações.

Já o carreteiro de São José dos Quatro Marcos, cidade de 18 mil do sudeste do Mato Grosso, se assustou, mas não se machucou sério também.

O local registra sempre acidentes.