Ele estava numa motocicleta que colidiu contra carreta

Uma Yamaha/YBR 125 (placa de Ponta Grossa) viajava no sentido Wenceslau Braz a Arapoti, na PR-092, quando um Iveco/Stralis na direção contrária bateu na lateral da moto no KM 248. Foi às 16h30m do domingo, dia sete, em Wenceslau Braz.

Do acidente, resultaram danos materiais e ferimentos médios no condutor da motocicleta, um rapaz de 19 anos, encaminhado ao Hospital São Sebastião.

O motorista (39 anos) do veículo articulado (placas de Joinvile/SC) não se machucou.

A Unidade Operacional da PRE(Polícia Rodoviária Estadual) de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência.