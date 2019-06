Acidente mata dois na BR-153 em Ibaiti (vídeo)

Colisão frontal

Edson Silvério de Barros (foto), de 46 anos, e um outro motorista ainda não identificado morreram nesta quinta-feira, dia 27, em torno das 12h15m no KM 98 da BR-153, perto da entrada da Vila Guay, na BR-153,em Ibaiti. Ele transportava uma carga de madeira beneficiada, e tombou ao lado da rodovia, caindo parte da carga na pista.

Os dois perderam as vidas no acidente frontal com um veículo.

Não havia passageiros. A próxima cidade é Conselheiro Mairinck.

O tráfego é feito de forma lenta no trecho.

A Polícia Rodoviária Federal de Santo Antônio da Platina atende a ocorrência, assim como a Defesa Civil de Ibaiti com os agentes Oziel e Alex.