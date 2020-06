Corpos dos dois platinenses sepultados nesta quinta-feira

Uma mulher paulista de 60 anos também perdeu a vida

Os kiteiros Francisco Reinaldo da Cunha (foto principal), 47 anos, e Daniel Inácio (foto abaixo), 31, perderam as vidas em acidente ocorrido entre dois caminhões e dois veículos, na noite desta quarta-feira, dia 24, na rodovia Marechal Rondon, em Agudos, cidade do interior paulista.

Francisco era chamado pelos amigos de “Véio”. Daniel morava no bairro Aparecidinho 2. O corpo do primeiro foi velado na Funerária Platinense e o do segundo na Santo Antônio. Francisco foi enterrado às 8h30m e Daniel às nove horas desta quinta-feira, dia 26.

No sinistro, um caminhão bateu na traseira de outro, que estava no mesmo sentido da rodovia, perdendo o controle e invadindo a pista contrária, colidindo contra dois carros, sendo que em um deles estavam os dois mascates, retornando para Santo Antônio da Platina.

Uma mulher de origem ainda desconhecida chamada Natalina de Jesus Coleoni, 60, também morreu.

O motorista do caminhão, com placas de Araçatuba, socorrido pelos bombeiros, está hospitalizado