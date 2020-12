Vítima capotou Pajero na PR-431 no trecho com a vizinha Jacarezinho

Rodrigo Fabiano Machado (foto), um dos fundadores da rede de lanchonetes Açaí Wave morreu no começo da madrugada desta sexta-feira, dia quatro, após capotar no KM 46 da PR-431, no trecho entre Cambará e Jacarezinho.