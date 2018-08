Enterrado corpo do pai do menino que ficou famoso por ser honesto

Corpo foi sepultado na tarde desta sexta-feira

O montador de móveis e mototaxista Alessandro Monteiro Souza (fotos) morreu em torno das 20 horas desta quinta-feira,16, após a Honda CG 125 que conduzia bater frontalmente com um Gol (placas ASU 7198/SAP) na rodovia estadual Benedito Lúcio Machado, a cerca de dois quilômetros do povoado da Platina, em Santo Antônio da Platina.

Ele era pai do menino que se tornou famoso em todo o país por ser honesto e apareceu no programa do apresentador Luciano Huck, da Rede Globo.

O corpo foi arremessado a cerca de 60 metros do local do acidente.

Tinha 38 anos, deixou a esposa e outros dois filhos.

Mariana e Ana Carolina Cirilo,que estavam no carro, foram socorridas e encaminhadas ao Pronto Socorro com ferimentos leves.

O eletricista da Copel, João Neto, que descobriu o menino, foi procurado e se disse chocado, “uma pena realmente, estou muito triste”, afirmou. Ele relatou que a família mudou-se da zona rural para a urbana no distrito de Monte Real e que a participação no programa rendeu, junto com doações de voluntários, mais de 50 mil reais, melhorando a qualidade de vida da família.

Mais detalhes em instantes.

Leia : https://npdiario.com/comportamento/familia-do-menino-que-ficou-famoso-por-ser-honesto-compra-casa-moto-e-carro/

Também: https://npdiario.com/comportamento/menino-do-norte-pioneiro-fica-famoso-por-ser-honesto/

E ainda: https://npdiario.com/comportamento/historia-de-norte-pioneirense-honesto-e-exibida-hoje-em-rede-nacional-de-tv/