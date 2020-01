Acidente mata platinense de 46 anos

Na entrada da Platina

Acidente frontal no trevo da entrada do povoado da Platina, às 19h55m deste sábado, dia 18, tirou a vida de Roseli dos Santos Nespoli (fotos), de 46 anos, em Santo Antônio da Platina.

A filha da vítima é dona da Cris Lanches, localizada na Vila São José.

Roseli, que foi casada com Gilberto (falecido funcionário da prefeitura) estava como passageira de uma motocicleta, cujo condutor, Alicélio de Souza Pimentel, 49, teve ferimentos graves com fratura exposta de uma das pernas e foi submetido a uma cirurgia no Hospital Nossa Senhora da Saúde.

A moto colidiu contra um Citroen dirigido por Rodrigo Ferreira Santos (foto abaixo), 27, que foi preso pela Polícia Militar por embriaguez. Ele é reconhecido como trabalhador(vendedor ambulante) e não tem costume de tomar bebida alcoólica.

