Acidente na BR-153 de Jacarezinho deixa vítima com ferimentos

Investigações continuam para apurar as causas

Nesta sexta-feira, dia 27, um acidente foi registrado no km 127+100 da BR 153 de Jacarezinho. De acordo com as informações, o fato envolveu dois veículos, uma camionete Hilux e um caminhão trator, que estava carregando um semirreboque com máquinas agrícolas.

Até o momento, a investigação deduziu que o caso ocorreu após uma colisão lateral. O caminhão trafegava de Jacarezinho a Santo Antônio da Platina, quando a caminhonete, que seguia sentido contrário, invadiu a faixa de trânsito.

O Condutor da caminhonete foi socorrido com ferimentos graves e encaminhado ao Pronto Socorro do município, ao passo que o outro ficou ileso.