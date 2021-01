No meio de tarde de ontem no KM 284 da rodovia PR-092

Sete pessoas ficaram feridas numa saída de pista seguida de capotamento envolvendo um micro-ônibus da secretaria municipal de Saúde de Salto do Itararé no KM 284 da PR-092, em Siqueira Campos, no trecho entre Salto do Itararé.

Foi às 14h30m e chovia no momento do acidente, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual local,que atendeu a ocorrência.

O motorista de 53 anos teve ferimentos leves, assim como os passageiros, sendo que só uma mulher sofreu machucados graves. Todos encaminhados para a Santa Casa siqueirense sem risco de mortes.