Mandado de busca e apreensão executado na Vila Rondon

Três pés de maconha foram apreendidos numa casa na rua Vereador Anacleto do Carmo, localizada na Vila Rondon de Jacarezinho.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, o fato foi registrado durante a Operação Sinergia, quando as autoridades estavam executando um mandado de busca e apreensão.

No endereço indicado pelo documento, encontraram a mulher, de 26 anos, suspeita de cometer o crime e tiveram acesso à maconha plantada, além de mais 40 gramas da mesma droga.

Por isso, ela foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil. Outra mulher que estava na residência também foi conduzida, mas na condição de testemunha.