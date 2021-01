Na tarde desta terça-feira na Vila Claro (rua 24 de Maio)

Com o recebimento de informações através do telefone 181 (Disque denúncia), sobre máquinas caça-níqueis num bar, localizado na Rua 24 Maio, os PMs da Agência de Inteligência do 2º BPM e ROTAM foram até o local, em Santo Antônio da Platina. Foi nesta terça-feira, dia cinco, às 16h40m na Vila Claro.

No estabelecimento, apreenderam dez máquinas caça-níqueis utilizadas para jogos de azar.

O proprietário do bar foi preso e encaminhado para as devidas providências.