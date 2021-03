Nesta quarta-feira, dia 4, em duas ocorrências distintas, a PM realizou apreensão de duas motocicletas com encaminhamento dos respectivos condutores por direção perigosa e desobediência

Na primeira ocorrência, por volta das 17h10m, a equipe foi solicitada via 190 para dar atendimento de infração de trânsito, onde motociclistas estavam no loteamento Arboris realizando manobras perigosas.

Diante da denúncia, a Radio Patrulha com apoio da ROTAM foram ao local e se depararam com três motocicletas, cujos condutores fugiram. Uma delas – Honda CG Titan de cor branca – realizou diversas infrações de trânsito vindo, por fim, colidir contra um Ford Ka, ao avançar o sinal vermelho nos cruzamentos da Alameda Padre Magno com a Rua Dr. Heráclio Gomes.

Ele (20 anos) sofreu ferimentos leves, foi atendido pelo SIATE do Corpo de Bombeiros e em seguida encaminhado à sede da 1ª Cia para procedimentos pertinentes e teve a moto apreendida.

Na segunda ocorrência, as 20h20m, a RPA flagrou uma outra Honda CG Titan de vermelha, também realizando manobras perigosas (“empinando”) na Rua Professora Áurea Benck, onde ao receber voz de abordagem, o condutor evadiu-se em alta velocidade sentido Santuário da Mãe Rainha. Em certo momento jogou o veículo em direção da viatura vindo danificá-la e fugiu.

Em posse da placa , identificou o endereço do rapaz (19 anos), que não era habilitado e teve apreendida a moto por pendências administrativas e, além da direção perigosa, responderá por dano ao patrimônio público.