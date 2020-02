Apreendido homem com cocaína e maconha em Cambará

Denúncia anônima feita à Polícia Militar

Na noite de sábado, oito de fevereiro, por volta das 22h, um elemento foi preso com cocaína no bairro Cohapar, localizado na cidade de Cambará.

De acordo com as informações do 2º Batalhão da Polícia Militar, as autoridades foram ao local citado após uma denúncia que acusava o indivíduo em questão de ser participante no tráfico de drogas. Entretanto, ao perceber a presença policial, tentou fugir, correndo até o interior da casa.

Apesar disso, a fuga não teve sucesso e ele foi localizado na residência, momento no qual encontraram, durante a revista, além de diversas notas fracionadas (no valor de R$353,00), porções de cocaína em seu bolso e maconha pela casa.

O criminoso assumiu toda a acusação de tráfico.