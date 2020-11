Apreendidos adolescentes em Salto do Itararé

Denúncias foram realizadas e os dois menores flagrados

Na madrugada do último sábado, dia 31, às 2h41m, dois menores foram presos e uma mulher apreendida na rua Manoel Caetano de Carvalho, Vila Nova, em Salto do Itararé.

De acordo com as informações, o fato foi registrado após denúncia de perturbação, os adolescentes estavam com sintomas de embriaguez e drogas foram localizadas no local.

Em flagrante, as autoridades encaminharam todos à Delegacia de Polícia Civil de Siqueira Campos.