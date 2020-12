Ação ocorreu durante patrulha empreendida pela Polícia Milita

Na noite desta quarta-feira, dia nove, um homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil por perturbação de sossego no Jardim Vista Alegre de Santo Antônio da Platina.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, o caso foi registrado, às 20h30m, após as autoridades avistarem um veículo com o som extremamente alto. Na abordagem, apreenderam: